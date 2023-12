Chegou o tão esperado reforço com nível de Série B que a direção do Caxias tanto esperava para reforçar o elenco em 2024. O clube confirmou na manhã desta segunda-feira (11) a contratação do atacante Gabriel Silva, de 24 anos, que estava no Sampaio Corrêa. O vínculo com a equipe grená será até o fim de 2024.