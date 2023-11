Caxias do Sul recebeu no final de semana, nos dias 4 e 5 de novembro, a 79ª edição do Campeonato Estadual Série Ouro de Bocha. O evento foi sediado na SER Medianeira. Estiveram presentes 16 equipes na competição. O São Peregrino, de Nova Prata, sagrou-se o campeão.