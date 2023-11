O Alfredo Jaconi vai ser o tão esperado 12º jogador da equipe do técnico Thiago Carpini. Contra a Ponte Preta neste sábado, às 17h, o Juventude entra em campo pela 37ª rodada da Série B podendo conquistar a sonhada volta à Primeira Divisão. Para que isso aconteça, o time terá que derrotar a Macaca e torcer por dois resultados paralelos. E para conquistar o acesso com uma rodada de antecedência, a direção do clube anunciou uma nova carga promocional de ingressos ao valor de R$ 10.