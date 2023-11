O técnico Thiago Carpini comandou nesta sexta-feira (17) à tarde a última atividade antes do confronto decisivo do Juventude diante da Ponte Preta. A partida marcada para o sábado (18) pode encaminhar o Verdão à Série A. E as grandes dúvidas entre os 11 iniciais são os dois atletas que deixaram o gramado mais cedo, no empate diante do ABC: Reginaldo e David Da Hora.