O sonho de acabar com o jejum de um título nacional, que persiste desde 2015, acabou em Santa Catarina. Na tarde deste domingo (12), a ACBF foi eliminada da Liga Nacional de Futsal (LNF) ao perder para o Joinville por 2 a 1. No jogo de ida, em Carlos Barbosa, as equipes haviam empatado em 2 a 2.