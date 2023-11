Tudo igual no jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Neste domingo (5), a ACBF recebeu o Joinville, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, e ficou no empate em 2 a 2. Em duas oportunidades, o time laranja esteve em desvantagem no placar, mas reagiu e conseguiu a igualdade.