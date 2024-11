Centenas de vagas de emprego estarão à disposição de candidatos em Caxias do Sul nesta sexta-feira (8). A maioria delas, concentradas no escritório da agência FGTAS/Sine (Rua Bento Gonçalves, 1.901), oferece oportunidades de trabalho em empresas de transporte, alimentação e supermercado. Ao todo, 10 recrutadores estarão no local e farão o contato direto dos candidatos com as empresas.