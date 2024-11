Poupança, economia, orçamento e compras. Essas são algumas das palavras que passaram a constar no vocabulário dos primeiros alunos a receber a visita do Procon Caxias com um projeto de educação financeira, inaugurado nesta terça-feira (5) em Caxias do Sul. A ação estreou no bairro São Caetano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Leonardo Murialdo, com contação de histórias seguidas de atividades.