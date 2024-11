A semana que antecede o Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), aumenta o fluxo de vendas nas floriculturas e mercados de Caxias do Sul. Principalmente, nos dois estabelecimentos próximos ao Cemitério Municipal I, no bairro Marechal Floriano. Ambas relatam um aumento expressivo nas vendas, chegando a 80% em comparação aos demais meses do ano.