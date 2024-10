A construção do futuro, em meio a um ambiente de trabalho cada vez mais moldado pelo uso da inteligência artificial, pautou a palestra do especialista em Design de Experiência, facilitador e palestrante Rodolfo Bonifácio, no Let's Marketing, na tarde desta quarta-feira (9). O evento é realizado pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e reúne mais de 600 pessoas, com atividades até a noite.