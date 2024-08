Uma conversa antiga volta à pauta na região norte de Bento Gonçalves. Empresários e lideranças de três importantes roteiros turísticos debatem a unificação da Rota Encantos de Eulália, do Vale do Rio das Antas e das Cantinas Históricas. Esse projeto conta com o apoio do Sebrae, que tem intermediado encontros que ocorrem desde junho.