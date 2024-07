Festuris, em Gramado, anuncia primeiros palestrantes; Fabrício Carpinejar é um deles 

O Festuris de Gramado confirmou os primeiros palestrantes do Meeting deste ano: Vinícius Lummertz (presidente do Conselho do Grupo Wish e ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Embratur no governo Michel Temer); Marcus Rossi (CEO da Gramado Summit); Fabrício Carpinejar (jornalista e escritor); Michel Couto (publicitário); Pedro Treacher (diretor e fundador do grupo hoteleiro focado em turismo regenerativo OCANTO); e Beth Wada (coordenadora de conteúdo).