Touro raro no Estado, abelhas sem ferrão e mais: conheça alguns participantes da Serra na 47ª Expointer

A maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina abre os portões neste sábado (24), no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A 47ª edição da Expointer chega com uma marca de retomada e esperança para o futuro dos gaúchos depois da chuva de maio. O próprio palco do evento foi atingido e precisou passar por obras para receber visitantes de todo o Estado e do país. Como não poderia ser diferente, entre os pecuaristas há representantes da Serra, entre eles participantes oriundos de municípios como Caxias do Sul e Vacaria. Neste ano, são quase 4,8 mil animais inscritos, sendo 3.458 de argola (aqueles que vão a julgamento) e 1.344 rústicos (aqueles que vão a leilão). A feira segue até 1º de setembro.