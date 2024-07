As tendências e novidades do setor varejista serão exploradas por um time de 12 palestrantes, escolhidos para compor a programação do 6º Simpósio Estadual do Varejo. O evento, promovido pelo Sindilojas de Caxias do Sul, está programado para ocorrer em 29 de agosto, no Hotel Intercity Caxias, no bairro Sanvitto.