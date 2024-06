As vendas no comércio caxiense para o Dia dos Namorados apresentaram crescimento de 4,2% em 2024 na comparação com o ano passado, aponta um levantamento da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL). De acordo com a entidade, o número ficou próximo ao projetado antes da data, que apontava para um incremento de 3,7%. O tíquete médio das compras ficou em R$ 259,72.