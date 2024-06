A Medida Provisória (MP) 1227, que altera as regras do PIS/Cofins, causa um impacto parcial no preço do combustível em Caxias do Sul nesta terça-feira (11). A legislação foi publicada na semana passada e entrou em vigor nesta segunda-feira (10). O PIS/Cofins são tributos federais que incidem sobre todo o setor produtivo, inclusive sobre o mercado de combustíveis e setores têm alertado que as mudanças podem pressionar os preços para cima.