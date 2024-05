Pelo terceiro mês consecutivo, Caxias do Sul registrou saldo positivo na geração de empregos formais. São 127 vagas com carteira assinada em março, enquanto que, no primeiro trimestre, o saldo é de 4.686. Os dados compõem o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo governo federal nesta terça-feira (30).