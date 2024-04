Os corredores do Serra Park, onde ocorre mais uma edição da Gramado Summit, estão lotados de pessoas que vêm de todos os lugares do país atrás de novas experiências e conexões que possam dar um novo rumo aos empreendimentos que gerenciam ou pretendem criar nos seus Estados de origem. Somente quarta-feira (10), 15 mil pessoas passaram pelo local, número considerado recorde pela organização – nos três dias da edição passada, o público total foi de cerca de 10 mil pessoas. Mas quem é o público de um evento que oferece momentos criativos e oportunidades tão cobiçadas? Com ingressos a partir de R$ 1.490, a reportagem foi em busca de profissionais quem investem tempo e dinheiro para estar na Serra gaúcha.