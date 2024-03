Fevereiro foi mais um mês de crescimento no número de vagas de trabalho geradas em Caxias do Sul. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (27), o município registrou 2.847 empregos formais criados no período. Ao todo, foram 11.076 contratações, contra 8.229 demissões. Um crescimento de 65,9% em relação a janeiro de 2024, quando a mesma balança apontou 1.716 novos postos gerados.



O ritmo acelerado da indústria caxiense desde o início do ano fez com que o setor mantivesse a liderança, puxando a economia, com um saldo positivo de 1.638 vagas. Serviços, com 608, e agropecuária, com 376, foram outros segmentos que apresentaram números expressivos. Mesmo com crescimentos mais tímidos, comércio (125) e construção (100) completam o quadro geral, confirmando que todas as áreas observadas no levantamento encerraram fevereiro com mais admissões do que desligamentos no maior município da Serra.