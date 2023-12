Um dos destinos mais procurados por moradores da Serra no verão, Arroio do Sal vai ficar ainda mais movimentada a partir dessa semana. Até esta segunda-feira (25), segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a ocupação em hotéis e pousadas passa dos 70%. E a expectativa é que esse número aumente a partir de terça (26) nos mais de 80 balneários que fazem parte do município litorâneo para o Ano-Novo.