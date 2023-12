O preço da cesta natalina de Caxias do Sul atingiu neste ano o maior valor de série registrado desde 2017, chegando a R$ 549,37. Os dados foram contabilizados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e divulgados nesta sexta-feira (22). Quando os preços começaram a ser contabilizados, em 2017, o valor da cesta no município era de R$ 323,01. Comparando com o custo deste ano com o de 2017, o aumento foi de 70%.