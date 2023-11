Utilizada como forma de homenagear e lembrar as pessoas que partiram, flores de todos os tipos costumam ter ampla procura com a chegada do Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira (2). Em Caxias do Sul, floriculturas e ambulantes cadastrados pela prefeitura trabalham com a expectativa de incremento de vendas ao mesmo tempo que acompanham a previsão do tempo, determinante para o aumento da procura.