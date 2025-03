Prepare a casa para o outono com três dicas do Super Andreazza 

O outono traz uma brisa fresca e tons mais alaranjados para os dias, o que confere um toque de conforto e aconchego para a estação. Com a queda de temperaturas, surge a possibilidade de redecorar a casa para criar um ambiente mais confortável e charmoso para essa época do ano.

A rede Super Andreazza oferece produtos que ajudam a criar atmosferas aconchegantes, com refeições típicas da estação e outros itens que agregam aromas e cores da época. Frutas, chás e fragrâncias são algumas das opções disponíveis nas lojas da marca.

Os tons terrosos são uma marca do outono e de 2025, já que a cor Pantone do ano é o Mocha Mousse – um marrom quente. Por isso, investir em mantas e cortinas em cores como laranja, marrom e mostarda é uma ótima forma de adaptar a casa para a estação. Mas trazer um toque de vida com pontos de cor vibrantes, como o verde, é importante para conferir equilíbrio ao ambiente.