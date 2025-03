Com licenciamento inédito, Canela ganhará montanha-russa inspirada em modelo da Disney

Com licenciamento inédito firmado entre o Hector Studios e o Alpen Park , de Canela, a Serra ganhará uma nova montanha-russa do Hector.

Embora alguns detalhes estejam sendo mantidos em sigilo até a inauguração, ela incluirá uma narrativa envolvente, com a possibilidade de interações com personagens e elementos que imitam a experiência de montanhas-russas da Disney.

— Nos inspiramos em modelos de sucesso, como a parceria da Disney com a Marvel na Universal Studios, o que nos garante o controle sobre a narrativa e a cenografia da atração. Além disso, planejamos realizar shows em conjunto com a gestão do parque — antecipa Will Weber, CEO da Hector Studios.