Com novas regras, especialista recomenda planejamento antecipado para quem deseja obter ou atualizar visto americano

Com a nova regra, quem ultrapassar o limite de um ano terá que passar pelo processo completo para conseguir viajar aos Estados Unidos . Essa mudança no prazo passou a valer após o presidente americano, Donald Trump, assinar uma nova lei de efeito imediato.

De acordo com a Assessoria de Imprensa do Consulado-Geral dos Estados Unidos (EUA) em Porto Alegre, os solicitantes que, anteriormente, possuíam um visto na mesma categoria que expirou menos de 12 meses antes da nova solicitação podem permanecer elegíveis para uma isenção de entrevista. Entretanto, os agentes consulares têm plena autoridade para exigir uma entrevista pessoal por qualquer motivo e em qualquer caso em que o solicitante tenha apresentado um pedido de visto.

Ainda conforme o consulado, a maioria dos pedidos de visto no Brasil é aprovada. Porém, quando os agentes detectam fraude ou outra inelegibilidade de visto que leve a pessoa a ser sinalizada no sistema de verificação do órgão, o pedido de visto é recusado. Segundo o Consulado, a fraude em vistos tem sérias consequências. Mentir ou fornecer documentos falsos pode resultar em proibições permanentes de visto, de acordo com a lei de imigração dos EUA.