Ira! vai apresentar show comemorativo aos 20 anos de lançamento do "Acústico MTV", em Caxias do Sul

Repertório do "Acústico MTV Ira!", lançado em 2004 , é a base do show que o Ira! traz a Caxias do Sul em maio deste ano.

Donos de clássicos do pop-rock nacional como Envelheço na cidade e Dias de luta, a banda Ira! vai se apresentar em Caxias do Sul no dia 2 de maio, na All Need Master Hall.