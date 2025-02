Com ópera em alemão, Gramado In Concert começa neste sábado com apresentações gratuitas

Orquestra Sinfônica de Gramado será responsável pela abertura. Rafael Cavalli / Divulgação

Festival internacional de música erudita, o Gramado In Concert começa neste sábado (1º) com a promessa de transformar a principal cidade da Região das Hortênsias em um dos principais polos culturais do mundo. A abertura oficial será às 20h, no ExpoGramado, com a montagem da opereta "Bastien e Bastienne", composta por Wolfgang Amadeus Mozart.

A obra será apresentada pela Orquestra Sinfônica de Gramado, em um formato que combina música e diálogos falados. O estacionamento e a entrada são gratuitos.

Além do auditório da ExpoGramado, que recebe o concerto inaugural e a programação mais formal do evento, também há diversas apresentações marcadas para a Rua Coberta, onde o público poderá curtir repertórios mais informais e populares. É o caso do Grupo New Choro (Ceará) e do Quinteto Hora Zero (Peru), ambas atrações deste domingo na Rua Coberta (às 11h e às 17h, respectivamente). Também no domingo, o público poderá prestigiar, na ExpoGramado, o Grupo Quintisimo, do Chile, e a Orquestra Jovem de São Paulo (às 18h30min e às 20h).

— Neste ano teremos uma edição especial, única e cheia de emoção no coração de Gramado, com apresentações na Rua Coberta e no ExpoGramado, todas gratuitas, proporcionando à população e aos nossos visitantes acesso a música de excelente qualidade. É um evento que enriquece muito o calendário cultural da nossa cidade — destaca a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

Uma novidade deste ano foi o convite feito a artistas visuais locais para interagir com o Gramado in Concert. Treze artistas irão expor no hall de entrada da ExpoGramado, sob curadoria da artista plástica e produtora cultural Débora Irion, atualmente secretária adjunta de Cultura no município. Além disso, durante as apresentações na Rua Coberta, os artistas visuais estarão pintando e desenhando criando ao vivo, proporcionando ao público conhecer melhor o seu o processo criativo.

— Cada artista foi convidado a fazer sua interpretação visual sobre a temática da música, enriquecendo ainda mais o universo do festival. A ideia é promover um diálogo entre dois importantes segmentos artísticos, criando uma conexão sensível e inspiradora e aproximando ainda mais o festival da nossa comunidade — comenta Débora.

Além de esperar a presença de visitantes para desfrutar da programação, também a presença de estudantes, professores e integrantes de orquestras e grupos irão garantir uma importante movimentação para a economia da cidade. São esperados 200 estudantes e 130 integrantes de 3 orquestras convidadas, além de 12 professores e maestros.

O evento é realizado pela autarquia Gramadotur e viabilizado pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura.

Confira a programação do primeiro fim de semana do festival

1º/2 (sábado)

Concerto de abertura com a Orquestra Sinfônica de Gramado

Horário: 20h

Local: Expogramado – Palco Hortênsia

2/2 (domingo)

Música na Rua com Grupo NewChoro do Ceará

Horário: 11h

Local: Rua Coberta

Música na Rua com Quinteto Hora Zero do Peru

Horário: 17h

Local: Rua Coberta

Música de Câmara com Grupo Quintisimo do Chile

Horário: 18h30min

Local: Expogramado – Palco Araucária

Concerto com Orquestra Jovem de São Paulo