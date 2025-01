Em obras, Mini Mundo de Gramado reabre no dia 22

As obras integram o plano diretor e os projetos de expansão e revitalização do parque.

O Mini Mundo, em Gramado, a partir de segunda-feira (3), até 21 de fevereiro, estará fechado para a visitação em função das obras de infraestrutura que integram os projetos de expansão e revitalização do parque. Apesar do fechamento, a loja Miudinhos, que fica na área interna do parque, permanecerá aberta diariamente, das 9h às 17h. A reabertura ao público com novidades está prevista para ocorrer no dia 22.