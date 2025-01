Prestes a estrear entre as atrações principais do Planeta Atlântida, caxienses da Syon Trio prometem show especial

Henrique Moré, Liruan Corteletti e Gabriel Castilhos formam a Syon Trio Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma história que se iniciou em 2018, agitando a pista da casa noturna zero54, no Largo da Estação Férrea, irá ganhar neste fim de semana o seu capítulo mais aguardado até aqui: os caxienses da Syon Trio vão estrear entre as atrações principais do Planeta Atlântida, neste sábado, às 18h30min.

Formada por Henrique Moré, 29 anos, Gabriel Castilhos, 26, e Liruan Corteletti, 26, a Syon conquistou o Brasil com seus remixes únicos de sucessos do funk nacional tocados ao vivo, numa formação que une DJ, piano/sintetizadores e percussão. Desde outubro do ano passado, o trio passou a morar junto em uma casa que também faz as vezes de estúdio, em Porto Alegre. A escolha pela Capital se deu principalmente para facilitar a logística de deslocamentos cada vez mais frequentes, para destinos cada vez mais distantes.

– A gente conseguiu dar alguns saltos muito rapidamente na nossa carreira. Começou quando o zero54 abriu as portas para o nosso som, depois crescemos muito na pandemia, criando conteúdos para o tiktok, principalmente (só a versão para Desenrola, Bate e Joga de Ladin x Devagarinho que viralizou no TikTok, soma mais de 50 milhões de plays). Em 2023 resolvemos dar nossa dedicação ao projeto, e estamos colhendo os frutos bem mais rápido do que podíamos imaginar. É um processo que ainda estamos vivendo, mas que já conseguimos sentir a evolução – comenta Liruan.

Jonathan Heckler / Agencia RBS

A primeira participação da Sayon no Planeta Atlântida foi na edição de 2020, em um palco secundário restrito a sets de DJs. Com o projeto mais consolidado e uma estrutura maior disponível, para o show deste fim de semana o trio, já conhecido pelas performances repletas de energia e interação com o público, promete aprofundar ainda mais essa proximidade com os fãs.

– A gente está recebendo bastante mensagem de galera que quer saber sobre o show no Planeta, o que só aumenta a nossa expectativa. Estamos preparando um show bem especial e com algumas coisas inéditas, que o pessoal que já nos acompanha vai poder perceber. A abertura vai ser inédita, alguns elementos de cenografia também. E vamos oferecer uma experiência que vai unir a gente no palco com o público, que vai ser muito da hora – antecipa Henrique.

Se o show no Planeta Atlântida já é um marco na trajetória da Syon, o trio projeta ainda para este ano alçar voos ainda maiores, literalmente. Já está sendo organizada a primeira turnê europeia, a ser realizada provavelmente no segundo semestre. Outra conquista a ser celebrada já tem data marcada, com um novo destino desbloqueado.

– A gente fica muito feliz a cada novo Estado e que conseguimos chegar. No fim de semana passado tocamos pela primeira vez no Rio Grande do Norte, e foi incrível. Mas nosso maior sonho dentro do Brasil era chegar ao Rio de Janeiro, e vamos estrear por lá na melhor época possível, em pleno Carnaval. Vai ser irado – diz Gabriel.