De estreante a veterano, caxienses falam sobre a expectativa para o Planeta Atlântida, que ocorre neste fim de semana

Lucian Oliveira, 44, já soma 12 edições do Planeta na memória, e está indo para a 13ª

Não importa se esta será a 13ª vez que Lucian Oliveira irá ao Planeta Atlântida, a expectativa é a mesma ou até maior do que na primeira vez. Isso porque, segundo o caxiense de 44 anos, a melhor edição do festival será sempre a próxima. A partir desta sexta-feira, Lucian irá novamente se juntar a algumas dezenas de planetários à espera de viver mais uma vez o melhor Planeta de suas vidas.

Já de posse da pulseira que dá acesso ao evento, Lucian também já anotou mentalmente os shows imperdíveis desta edição, que terá dois palcos principais: um deles, o Planeta, o outro, Atlântida.

- Não vou perder por nada a abertura do Planeta, com o Neto Fagundes cantando o Hino Riograndense. Depois também quero ver Dilsinho, Natiruts e Sorriso Maroto além dos DJs Dubdogz. Outro show que nunca assisti e quero ver muito é o Baile do Nego Véio, com o Alexandre Pires - diz Lucian, que é técnico em informática.

Se o grande motivo para voltar ao festival a cada edição são os shows, Lucian destaca, contudo, que a experiência vai muito além de assistir aos artistas preferidos:

- O que eu mais curto é a vibe boa e a curtição com a galera. Toda a diversidade do festival também agrega muito à diversão destes dois dias. Quando saio de um Planeta, já estou pensando no próximo.

Débora Bonfim, 21, vive a expectativa pelo primeiro festival da vida

Na mesma excursão que levará Lucian Oliveira, da agência de turismo Rupestre, também vai estar uma caxiense estreante no Planeta: a jovem Débora Bonfim Santos, 21, irá realizar o sonho de conhecer o maior festival de música do Sul do Brasil:

- Eu sempre quis ir a um festival de música, e esse vai ser o primeiro. Vou junto com a minha melhor amiga, então vai ser muito top. Tem vários artistas que eu acompanho e que que quero assistir, mas os que estão me deixando mais ansiosas para ver são o Armandinho, a Lagum e da Luísa Sonza.

Planeta Atlântida 2025

Nesta sexta-feira (31/1) e no sábado (1º/2)

(31/1) e no (1º/2) Ingressos no site do Planeta Atlântida e nas Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1800) em Porto Alegre

Onde assistir

O Planeta Atlântida, maior festival de música do sul do Brasil, realizado nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, poderá ser assistido muito além da sede campestre da Saba, em Atlântida, no litoral gaúcho. Será possível acompanhar os dois dias de evento em transmissão da Atlântida, na ATL TV, na RBS TV e na Globo.