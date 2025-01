Começa a venda de ingressos para camarotes no Bloco da Velha, no carnaval de rua de Caxias do Sul

Ingresso para o camarote dá direito ao abadá. Bloco da Velha / Divulgação

Tradicional evento do carnaval de rua de Caxias do Sul, o Bloco da Velha se prepara para reunir 60 mil pessoas no dia 2 de março. O evento, que ocupa a Rua Dom José Barea, no entorno da Maesa, é gratuito, aberto à comunidade, mas oferece também a possibilidade de aproveitar a folia em um espaço reservado. Os ingressos para o camarote começam a ser vendidos nesta segunda-feira (27).

Nesta edição, o bilhete dá direito a todos os benefícios open bar e open food, além do abadá, copo reutilizável e tirante para o copo. O espaço oferece maior conforto e, além de comidas e bebidas incluídas, conta com banheiros exclusivos, tablado, áreas de sombra, entre outros.

Uma novidade é que o camarote abrirá às 11h, antes do início oficial do bloco, com uma feijoada e roda de samba. O ingresso custa R$ 250, pelo site Minha Entrada, e também pode ser adquiridos na Livraria Do Arco da Velha ou com os comissários do evento.

Para o público em geral, a entrada será pelas ruas Treze de Maio e Tronca, esquina com a Vereador Mario Pezzi. A programação começa 14h e se estende até 21h30min. Neste ano, o bloco homenageia os ritmos e instrumentos percussivos nacionais com o tema Batucada Brasileira, elemento essencial em nossas manifestações culturais.

Estão previstos na programação as apresentação do músico Dan Ferretti, que comandará a Banda Bloco da Velha, além da Bateria Bloco da Velha, com 15 integrantes. A festa também contará com uma setlist de ritmos nacionais do DJ Jorge “Mono” de Jesus.