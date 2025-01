Bloco da Velha reverencia a batucada brasileira no Carnaval deste ano

Vem aí o Bloco da Velha , gente! A 13ª edição de um dos maiores blocos do Estado vai ocorrer no dia 2 de março , mais conhecido como domingo de Carnaval. A função vai rolar na Rua Dom José Baréa , em frente ao Complexo Maesa, a partir das 14h.

Como estampa o logotipo acima , criação do designer Diogo Vieira — revelado aqui em primeira mão —, o tema desse ano é Batucada Brasileira . Por isso, todas as atrações musicais, da banda ao DJ, vai reverenciar os mais diversos sons da percussão que é a cara desse Brasil.

Esse Brasil que dança ao som do samba, do frevo, do maracatu, do coco e vários outros estilos que que constituem a diversidade cultural brasileira.