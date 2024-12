Espetáculo homenageia radialista falecido no Sonho de Natal de Canela

O tradicional espetáculo “O Guardador de Rebanhos aos Olhos da Mãe” faz sua estreia nesta sexta-feira (6), às 19h45, na programação do 37° Sonho de Natal de Canela. Neste ano, a apresentação terá um significado especial ao homenagear o radialista Eduardo Rodrigues , responsável pela concepção do espetáculo, que faleceu em julho.

Em sua quarta temporada no evento natalino, o espetáculo, que combina literatura, música e teatro, é uma narrativa adaptada do livro de Fernando Pessoa. O show leva ao Multipalco da Praça João Corrêa um elenco que retrata a Maria nos dias de hoje. Com repertório musical de qualidade, três cantoras e um cantor embalam a apresentação, acompanhados da Orquestra de Sopros da Escola Estadual Neusa Mari Pacheco, do bairro Canelinha.