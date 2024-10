A partir desta segunda-feira, até sábado, a Mostra Tum Tum promove mais uma semana de atividades gratuitas em Caxias do Sul. Serão diversos paineis, oficinas e bate-papos voltados a temas ligados à cultura, criatividade e diversidade, além de discussões sobre o momento atual e tendências do mercado da música. A programação ocorre no Sesc Caxias do Sul, exceto o encontro de encerramento, que será no bar Reffugio.