Com apresentações de Vitor Kley, César Oliveira & Rogério Mello e Silvero Pereira, o Aldeia Sesc chega a sua 11ª edição em Caxias do Sul. Entre os dias 4 e 10 de novembro, o festival ocupará diversos espaços da cidade com arte e cultura. A edição de 2024 explora a temática Fronteiras.