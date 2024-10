Para encerrar o mês dedicado às crianças, a Orquestra Municipal de Sopros, Cia. Municipal de Dança e Escola Preparatória de Dança de Caxias do Sul apresentam nesta quarta-feira o espetáculo Pedro e o Lobo, baseado na fábula musical infantil composta em 1936, pelo compositor russo Sergei Prokofiev (1891-1953). Será no UCS Teatro, às 20h, com ingressos à venda na bilheteria da Casa da Cultura e na UCS Livraria (confira o serviço no final da matéria).