A 24ª Parada Livre, em Caxias do Sul, ocorre neste domingo (3), a partir das 14h, na Praça Dante Alighieri. Com a temática Mais amor, menos ódio, o evento contará com mais de 48 atrações de cidades do Rio Grande do Sul, incluindo shows, performances e DJs com apresentação de Valma Classic. O evento é aberto ao público.