O projeto Cultura Zen, lançado em Carlos Barbosa pelo artista Leandro Zen, busca levar práticas de meditação, arte e autoconhecimento para cerca de 2,8 mil estudantes da rede municipal de ensino. A ação, que conta com apoio da secretaria de Educação, inclui atividades baseadas nos livros O Conto do Sábio Chinês e Zen Stress – Em Busca da Liberdade, de Zen, que contam com ilustrações de Fiama Alejandria e Thaís Sobrinho.