O Ponto de Cultura NAV – Núcleo Audiovisual (FSG), de Caxias do Sul, celebra o Dia Internacional da Animação 2024 com programação especial nesta segunda-feira (28), a partir das 19h, na sede do Ponto de Cultura NAV. A programação especial terá sessões também nos dias 29 e 31/10 e 1, 2 e 3/11, a partir das 18h30, na Sala de Cinema Ulysses Geremia. O evento é gratuito.