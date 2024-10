Com o escritor Pedro Guerra como patrono, Feira do Livro de Garibaldi se inicia nesta quarta-feira

Com o tema "Letras e Laços _ Unindo Culturas Através dos Livros", Garibaldi terá a partir desta quarta-feira, até sábado, sua Feira do Livro. O evento, que estava marcado para agosto, mas teve de ser reagendado devido às condições climáticas, irá ocorrer na Praça Martini & Rossi, sempre a partir das 9h, onde serão realizadas diversas atividades de cultura e lazer, além da comercialização de livros. A organização é do Sesc Farroupilha em parceria com a prefeitura.