Casarão do século 19 no interior de Farroupilha serve de locação para filme de terror 

Uma construção do século 19 na Linha 80, em Farroupilha, que já foi vista no cinema em O Filme da Minha Vida (2017), de Selton Mello, e na televisão na série Decamerão: a Comédia do Sexo (2009), de Jorge Furtado, volta a servir à imaginação dos cinéfilos como locação de A Própria Carne, cujas filmagens se iniciaram há uma semana. O thriller de terror é coproduzido pelos criadores do site Jovem Nerd, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, e por Ian SBF, conhecido por ser o criador do Porta dos Fundos, que assina o roteiro e a direção do filme.