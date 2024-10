Com sucessos de Laura Pausini e Eros Ramazzotti no repertório, 17º Concerto da Primavera ocorre neste domingo em Caxias do Sul

Um dos eventos culturais mais queridos dos moradores de Caxias do Sul ocorre neste domingo (20). É o 17º Concerto da Primavera, realizado pela Unimed Serra Gaúcha e pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), no estacionamento do Campus Central, em frente ao Restaurante Universitário. Com previsão de duração de 1h15min, o espetáculo começa às 10h30min. Para esse ano, o tema escolhido para embalar a manhã foram os 150 anos da Imigração Italiana, celebrados em 2025.