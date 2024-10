Integrando a programação da Semana Lixo Zero em Caxias do Sul, a Sala de Cinema Ulysses Geremia recebe, a partir desta segunda-feira, a mostra de produções audiovisuais “cinECO”, com obras de ficção ou documentais que trazem temáticas socioambientais e de sustentabilidade. As sessões são gratuitas, com retirada dos ingressos 30 minutos antes de cada sessão, mediante disponibilidade.