A edição 446 do Órbita Literária, que ocorre sempre às segundas-feiras na Do Arco da Velha Livraria e Café, em Caxias do Sul, irá abrir espaço para o jazz. Porém, sem deixar de lado os livros. O tema será abordado pela ótica do historiador Eric Hobsbawm (1917-2012), autor de "História Social do Jazz" (2009). O evento tem início marcado para as 19h30min, com entrada gratuita.