Uma exposição que propõe uma reflexão sobre o próprio processo criativo do artista que a concebe é o mote de A Paisagem Vem Da Pintura Ou A Pintura Vem Da Paisagem?, que inaugura nesta quarta-feira na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. A coletânea de quadros assinada pelo caxiense Jeff Chies, com curadoria da professora de arte Silvana Boone, terá abertura às 19h.