Depois de uma pausa para a transmissão dos Jogos Olímpicos, a edição local do Jornal do Almoço na Serra volta à tela da RBS TV nesta terça-feira (13). O telejornal, que faz companhia aos gaúchos na hora do almoço há mais de cinco décadas, retorna com novidades no cenário no interior do Estado. O investimento permite novas ferramentas para levar as principais notícias do dia aos telespectadores espalhados em 49 municípios da região.