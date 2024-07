Show "Duo de Cordas" presta homenagem a dois expoentes do samba caxiense neste domingo

A animação vai estar presente, mas é a emoção que promete tomar conta do palco do Teatro Municipal Pedro Parenti neste domingo, em que a comunidade do samba em Caxias do Sul reconhece o talento de dois talentos de diferentes gerações. Tio Micaio, que há 60 anos participa da cena local com seu violão, e Beiço do Cavaco, com duas décadas de carreira, subirão juntos ao palco como protagonistas do show Duo de Cordas: um encontro que já estava escrito pela ancestralidade, marcado para as 20h.