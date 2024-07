A partir de quarta-feira (31), o protagonismo feminino embala as apresentações do projeto Caixa Acústica do Sesc Caxias do Sul. No teatro da entidade, estão programados cinco shows, sempre às quartas-feiras, às 20h. A primeira apresentação é Duo Patroas cantam Marília Mendonça. O grupo foi criado pela união das cantoras Cristiane Zeferino e Jovana Kamila de Souza, amigas e apaixonadas pela música sertaneja.