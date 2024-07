Embora nos últimos anos o público tenha se acostumado a assistir a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul contemplar o rock 'n' roll em seu repertório, em apresentações temáticas, neste domingo a proposta irá um pouco além. Intitulado "Rock Sinfônico", o concerto será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 18h, irá explorar algumas das vertentes mais pesadas do chamado heavy metal, contemplando de Black Sabbath a Slayer.