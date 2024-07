Com o lema A Diversidade é o que Nos Une e Fortalece Nosso Legado, a 51ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis se inicia dia 19 de julho e segue até 4 de agosto. Trinta e seis grupos internacionais, nacionais e regionais estão confirmados para apresentar suas culturas por meio da dança no tradicional evento que ocupará a Rua Coberta, no centro do município.